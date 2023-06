Milan, ecco il centrocampista: ai dettagli l'accordo col Chelsea, le cifre

Sono queste le ultimissime notizie che arrivano da Milano, sponda rossonera. Il centrocampista inglese, classe 1996, è infatti vicinissimo a vestire rossonero:

In dirittura d'arrivo il primo colpo per il Milan targato Furlani-Moncada. Il club rossonero, infatti, nelle ultimissime ore ha trovato l'accordo con Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe '96 già cercato in passato da Maldini e Massara prima del loro addio.

I dettagli. Vicina anche l'intesa con il Chelsea, per la quale mancano ancora pochissimi dettagli: l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro, col giocatore che approda al Milan a titolo definitivo lasciando dunque i Blues dopo dieci anni. A riportarlo è TMW.