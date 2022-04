Milan, Elliott indispettito dal tweet di Al-Ardhi: prima firmare, poi parlare

"Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato".

TuttoNapoli.net

"Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato". Così, all'indomani della vittoria sul Genoa, Mohammed Al-Ardhi, presidente esecutivo di InvestCorp, il fondo del Bahrain molto vicino a rilevare il club rossonero. Un tweet che, secondo quanto riferito dai colleghi de Il Giornale, non sarebbe stato particolarmente gradito dai vertici di Elliott, attuale fondo proprietario del Milan. Prima firmare, poi parlare: è questo il messaggio che filtra dalla famiglia Singer, per quanto non basti questo incidente diplomatico a far frenare o franare una trattativa che procede spedita.