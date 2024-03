Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: dal 1' Tomori e l'ex Niang

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Empoli, match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A.





TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Empoli, match delle 15 valido per la 28ª giornata di Serie A.

Pioli nel suo 4-2-3-1 ritrova dal 1' Tomori, all'esordio nell'undici titolare con il Diavolo nel 2024. In attacco ci sono le turnazioni attese: Jovic guida il reparto, ai suoi lati Okafor e Pulisic. In casa Empoli, la notizia è la prima da titolare di Niang con gli azzurri. Uno degli ex della partita (gli altri sono Bennacer nei rossoneri e Destro, in panchina) viene promosso nella sfida che sente di più. Prima da titolare dopo l'infortunio anche per Pezzella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Giroud, Kalulu, Chukwueze, Kjaer, F. Terracciano, Gabbia, Jimenez, Musah.

Allenatore: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Maleh; Gyasi, Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Bereszynski, Cancellieri, Destro, Ebuehi, Bastoni.

Allenatore: Davide Nicola.