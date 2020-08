Milan, finisce la telenovela Ibrahimovic: vince Raiola, rinnovo a 7mln d'ingaggio!

Se n'è parlato tanto, perché con Mino Raiola come agente non c'è mai da star sereni. Ma adesso la telenovela sembra davvero finita. Zlatan Ibrahimovic ha firmato: contratto fino al 2021 per lo svedese a 7 milioni di euro. Il giocatore è uscito da Casa Milan ed è ora a diretto a Milanello dove ritroverà il suo futuro in rossonero. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.