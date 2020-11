Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Tonali titolare, tornano Callejon e Ribery

Diramate le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina match delle 15 valido per la nona di campionato. Prandelli ritrova Callejon dal primo minuto dopo le assenze per Covid-19, ma ritrova anche Ribery, assente nel match vinto contro l'Udinese in Coppa Italia.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Ribery