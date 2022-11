Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tornano Theo e Giroud dal 1'. Cabral titolare

Alle ore 18 il Milan ospita la Fiorentina per la penultima sfida della 15esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle ore 18 il Milan ospita la Fiorentina per la penultima sfida della 15esima giornata di Serie A. Pioli ritrova Theo Hernandez e Giroud nell'undici titolare, scegliendo Diaz e Krunic sulla trequarti, con De Ketelaere in panchina. Gioca Thiaw in difesa, Kalulu comincia largo a destra. Italiano regala qualche sorpresa: in difesa c'è Igor e non Quarta, ma le grandi novità sono soprattutto in attacco, dove Cabral scalza Jovic e Saponara viene preferito a Kouame dal 1'. Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano.