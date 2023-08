Milan, flop Origi: ingaggio da top ma è fuori dal progetto e rifiuta l'Arabia

Divock Origi, dopo la deludente stagione dell'anno scorso, è finito sulla lista dei partenti del Milan.

Divock Origi, dopo la deludente stagione dell'anno scorso, è finito sulla lista dei partenti del Milan non prendendo parte né alla tournée americana né alle amichevoli disputate dai rossoneri in questo precampionato. L'attaccante belga che percepisce ben 4mln netti di euro all'anno, intanto, ha però rispedito al mittente tutte le offerte arrivate dall'Arabia Saudita, non intenzionato a inseguire i milioni della Saudi Pro League.

Il motivo è semplice: come sottolinea anche il quotidiano Tuttosport questa mattina, Origi preferirebbe un ritorno in Premier League, proprio lì dove ha lasciato ottimi ricordi.