Milan, formazione fatta per il Napoli: queste le scelte di Pioli

Salvo clamorose sorprese nei prossimi due giorni, è praticamente già fatta la formazione titolare del Milan per il match di domenica sera sul campo del Napoli: Gigio Donnarumma in porta, linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez, in mezzo al campo spazio alla coppia Bennacer-Kessie, in attacco ci sarà Ibrahimovic, mentre alle sue spalle agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Lo riporta Tuttosport.