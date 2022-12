Milan, futuro Ibrahimovic ad un bivio: due opzioni all'orizzonte per lo svedese

A fine anno scadrà il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan che negli ultimi mesi sta lavorando per tornare in forma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine anno scadrà il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan che negli ultimi mesi sta lavorando per tornare in forma dopo l'operazione avvenuta dopo la conquista dello Scudetto. Lo svedese spera di ritornare sul rettangolo verde e nei prossimi 6 mesi deciderà il da farsi: due le opzioni al vaglio come sottolineato da Tuttosport. Entrare nella scuderia di Raiola o restare al Milan come dirigente... In ogni caso non ci meraviglieremmo se l'ex Inter e Juve decidesse di giocare ancora per un'altra stagione.