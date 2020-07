Milan, Gazidis dimentica Rangnick: "La conferma di Pioli la scelta migliore"

Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove è tornato a parlare della scelta di confermare Stefano Pioli dopo la lunga trattativa, poi fallita, con Ralf Rangnick: "Ho sempre detto che sull'allenatore avremmo deciso a fine stagione. Alla fine il giudizio su Pioli è basato su due elementi: ho visto un tecnico che ha capito la nostra visione del calcio e in più che ha dimostrato di gestire bene le difficoltà del lockdown oltre al clima di incertezza intorno a lui. Stefano sa che ci sono stati contatti con altri allenatori ma ha messo il club davanti a tutto. La sua conferma è stata un'ottima scelta per continuare il percorso iniziato la scorsa estate". Poi tornando alla scelta di Pioli nel post Giampaolo: "Quando abbiamo cambiato c'erano tanti profili, anche quello di Rangnick. Alla fine abbiamo scelto Pioli pur portando avanti contatti con altri allenatori. Adesso, tutti insieme, abbiamo deciso di andare avanti con lui. Non c'erano pre-accordi con nessun altro".