Milan, Gazidis promette: "Riporteremo questo club al vertice del calcio mondiale"

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Lavoriamo giorno e notte per un Milan che renda fieri i tifosi, per avere un club al vertice del calcio, che affronta le grandi squadre di questo sport e per avere una squadra che incorpori i valori del club" lo ha detto Ivan Gazidis, ad rossonero, nel corso dell'evento Sport Lab. Poi ha continuato: "Dobbiamo impegnarci con i tifosi e comunicare con loro globalmente, questa è la visione del Milan per il futuro. E' su questo che stiamo lavorando". Gazidis ha parlato anche dello stile ricercato dal club: "La nostra visione di gioco è chiara: vogliamo uno stile internazionale, all'avanguardia e guidato da giovani giocatori. Questi calciatori cresceranno insieme, ma i talenti che abbiamo hanno molto spazio per crescere". (ANSA).