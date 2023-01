Milan già in forma ma suicidio Salernitana, bene la Samp: i finali della 16^ giornata

Milan già in forma contro la Salernitana: 2-0 dopo 45' all'Arechi grazie alle reti del solito Leao e di Tonali

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan già in forma contro la Salernitana: 2-0 dopo 45' all'Arechi grazie alle reti del solito Leao e di Tonali. Nella ripresa la Salernitana la riapre con Bonazzoli ma finisce ko e paga la scelta di difendere alta contro i velocisti rossoneri. Bene anche la Sampdoria di Stankovic che in 3' ha segnato due gol prima con l'ex Gabbiadini e poi con Augello. Nella ripresa rigore di Berardi per l'1-2 definitivo. Ecco i finali:

Salernitana-Milan 1-2 (Leao, Tonali, Bonazzoli)

Sassuolo-Sampdoria 1-2 (Gabbiadini, Augello, Berardi)