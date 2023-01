Milan, i problemi sono in difesa: c'è un dato lontanissimo da Napoli e Juve

Il Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non vince una partita senza subire gol in A dall’8 ottobre (2-0 contro la Juventus),

La difesa da calci piazzati - angoli e punizioni - era e resta un problema per il Milan. Qualche dato che impressiona, anche per colpa del Mondiale che ha messo un mese e mezzo di distanza con i ricordi delle prime 15 giornate: il Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non vince una partita senza subire gol in A dall’8 ottobre (2-0 contro la Juventus), e sono comunque passate sette partite.