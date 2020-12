Milan, Ibra non si nasconde: "Bisogna avere il coraggio per lo Scudetto! Abbiamo fame..."

Zlatan Ibrahimovic, stella dell'attacco del Milan, parla ai Gazzetta Sports Awards 2020 dopo aver vinto il Premio Leggenda. "Mi sto allenando tanto, la mia filosofia è questa: se lavori tanto, torna tutto indietro. A trent'anni ho sentito di dover fare di più per stare bene, poi ho chi mi sta intorno che mi fa star bene".



Sul ritorno al Milan. "E' una sfida diversa, non erano al top. E' stata una sfida rientrare, speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan per la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro e faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose".

Sui trofei vinti. "Ogni trofeo ha la sua storia e la sua emozione. Son tutti belli: quando ti torna qualcosa significa che hai fatto qualcosa di buono e positivo. Ogni trofeo ha la sua storia".

Sarà l'anno dello Scudetto? "La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di più".

Il carisma è contagioso? "Sì, credo di trasmetterlo ai compagni...".