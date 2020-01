Milan, Ibra promette: "Aspetto tutti a San Siro, farò saltare i tifosi di nuovo"

Grande ritorno in Italia per Zlatan Ibrahimovic. Appena sceso dall’aereo, l’attaccante svedese ha rilasciato una breve dichiarazione pubblicata dal profilo Instagram ufficiale del club: "Mi ricordo tanti anni fa, sempre lo stesso posto. L'importante è essere qui e sono contento. Ho sempre detto che Milano è casa mia, finalmente sono qui: sono stato in altre squadre ma ora sono tornato. Aspetto tutti a San Siro, li farò saltare di nuovo".