Milan, Ibra resta o va via? Pioli: "In questi giorni abbiamo parlato ma..."

© foto di DANIELE MASCOLO

Cosa farà Ibrahimovic? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Verona, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto così a questa domanda: "Mi dispiace che Zlatan non sia a disposizione per domani, ci abbiamo provato, ma non è in condizione di scendere in campo. Abbiamo parlato in questi giorni, ma sono cose che devono rimanere tra noi. Il futuro lo deciderà lui e il club".

Se Ibra andasse al Monza...?

"Deciderà con grande onestà e motivazione. Abbiamo parlato, ma è giusto che certe cose rimangano tra noi".