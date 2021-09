Milan, Ibra si ferma: quasi impossibile vederlo contro la Juve

Zlatan Ibrahimovic è entrato in una nuova fase della propria carriera. Una fase in cui la priorità va al suo corpo, alle sensazioni, per evitare di rischiare di perdere ulteriori partite nel corso della stagione. In sintesi, "non vuole fare Superman", come scrive La Gazzetta dello Sport, anche perché a Clark Kent bastava stare lontano dalla kryptonite per stare bene mentre i problemi per lo svedese sono senza dubbio di più.

L'infiammazione al tendine d'Achille potrebbe liberarlo da un giorno all'altro, ma vederlo in campo contro la Juventus sembra quasi impossibile. Ora l'importante è recuperare bene per evitare altre ricadute dopo questo inatteso quanto fastidioso stop.