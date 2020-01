Milan, Ibrahimovic brucia le tappe: possibile esordio dal 1' già con la Samp

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire titolare già all'esordio contro la Sampdoria. Lo svedese ha dato segnali incoraggianti contro la Rhodense nella partitella di ieri, questo nonostante il giocatore non giochi una partita ufficiale dal 25 ottobre, nei playoff di MLS. Con Ibra titolare e col 4-3-3 di base verrà sacrificato Piatek, che si appresta ad accomodarsi in panchina. Intanto per la partita dell'Epifania sono attesi oltre 60mila spettatori.