Milan, Ibrahimovic continua a lavorare a parte: può saltare il derby e rientrare col Napoli

Anche nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic ha svolto lavoro personalizzato. Lo svedese sta forzando i tempi per rientrare il prima possibile ma secondo il Corriere dello Sport difficilmente sarà presente per il match di venerdì 25 contro l'Udinese a San Siro. Difficile vederlo anche contro l'Inter in Coppa Italia il prossimo 2 marzo, mentre è verosimile vederlo a disposizione per il big match di campionato contro il Napoli in programma il 6 di marzo.