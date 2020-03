Milan, Ibrahimovic è tornato in Svezia giovedì: seguirà gli sviluppi da casa

Prima che i divieti dello spazio aereo diventassero ancora più stringenti, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto la moglie e i figli con un volo privato per Stoccolma, tornando in Svezia già da giovedì. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la decisione sul suo futuro non è ancora presa ma è dalla Svezia che seguirà tutti gli sviluppi, della sua carriera ma anche dell'emergenza Coronavirus: il campione svedese ha sempre tenuto in grande considerazione il parere e soprattutto le esigenze dei suoi cari. E così sarà anche questa volta.