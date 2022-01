Milan, Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di smettere: il piano dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto al rinnovo con il Milan per un'altra stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centravanti svedese non ha smesso di pensare al suo futuro ancora da calciatore e anche se come ha sempre detto continuerà ad ascoltare il suo corpo, l'idea è giù quella di andare avanti.

L'obiettivo è quello di chiudere la sua carriera con un trofeo in rossonero e magari anche puntare al Mondiale a dicembre, sempre che la Svezia stacchi il pass per il Qatar.