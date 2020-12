Milan, Ibrahimovic sfida tutti: "Scudetto? Dobbiamo sognare e possiamo fare di più"

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche della corsa scudetto nel 2021: "Intanto dobbiamo ripartire bene nel 2021. Poi andare avanti una gara alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l'ultima della vita. Dobbiamo avere fame tutti i giorni, sempre, in ogni momento. Qualsiasi cosa fatta fino ad oggi non importa, ogni volta devo dimostrare chi sono. Scudetto? La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più".