Milan, Ibrahimovic si avvicina di nuovo: risposta attesa a ore

I contatti delle ultime ore tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan hanno riportato l'ottimismo per il buon esito della trattativa. L'attaccante è stato confortato sulla durata del contratto, con il prolungamento per il 2021 che arriverà in automatico grazie a semplici obiettivi personali e di squadra molto più abbordabili rispetto alla conquista di un posto in Champions. Nelle prossime ore, e non oltre, lo svedese darà la sua risposta definitiva ai rossoneri, con il club che lo vorrebbe a disposizione fin dal 30. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.