Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo: annuale con stipendio ridotto e gettone presenza

Nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic incontrerà il Milan per discutere del proprio futuro. In attesa di capire quando e come rientrerà dopo l'operazione, tutto porta a credere al rinnovo per un altro anno con i rossoneri, seppur a condizioni ben diverse rispetto a quelle di quest'anno.

Il prolungamento, spiega il quotidiano, sarà di un anno ma a cifre fortemente ridotte e con l'inserimento di gettoni presenza. Il tutto ovviamente è legato alle sue condizioni fisiche dopo l'intervento del 25 maggio scorso che lo terrà ai box almeno per la prima parte della prossima stagione.