Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo: parte fissa simbolica e bonus legati ai risultati

Ibra potrebbe firmare un rinnovo che preveda una parte fissa a cifre simboliche, e una parte più consistente legata ai risultati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic andranno avanti insieme ancora un anno, per amore, non certo per soldi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Ibra potrebbe firmare un rinnovo che preveda una parte fissa a cifre simboliche, e una parte più consistente legata ai risultati. L'incontro per arrivare alla fumata bianca è fissato per la prossima settimana. Per quel che riguarda le cifre si passerà, appunto, dai sette milioni dell'ultimo ingaggio a uno stipendio molto basso, almeno fino a quando non avrà recuperato dall'infortunio al ginocchio. Successivamente potrà guadagnare di più, con bonus legati a obiettivi personali e di squadra.