Milan, il ginocchio di Ibrahimovic preoccupa: rischio intervento

Il ginocchio di Zlatan Ibrahimovic preoccupa il Milan. Non siamo a livelli di allarme rosso, ma la preoccupazione cresce perché lo svedese non migliora, la terapia al momento non porta i frutti sperati a metà del percorso previsto. Adesso lo staff medico milanista attenderà la fine delle sei settimane previste dalla terapia stessa, per poi prendere una nuova decisione. Dipenderà ovviamente da come nel frattempo il ginocchio avrà risposto alle cure, ma nella peggiore delle ipotesi, se le cose non dovessero migliorare, si potrebbe prendere in considerazione anche l'intervento chirurgico, con tutti i rischi annessi al fatto che si parla comunque di un atleta che a ottobre compirà 40 anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.