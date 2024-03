Milan, il mercato coi soldi delle cessioni: ecco il big candidato al sacrificio

Il Diavolo però non starebbe con le mani in mano e starebbe sondando il terreno anche per eventuali sostituiti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan guarda alla porta. Non ci sono ancora alcune trattative ma qualora dovesse arrivare un'offerta a cui non si può rinunciare, la società di via Aldo Rossi potrebbe anche pensare ad un'eventuale cessione di Mike Maignan. L'estremo difensore francese potrebbe essere un candidato per un'eventuale partenza da cui ricavare il denaro per poter poi costruire la squadra in vista della prossima stagione. Gli incedibili secondo i rossoneri potrebbero essere Rafa Leao e Theo Hernandez.

L'eventuale sostituto ha un nome

Il Diavolo però non starebbe con le mani in mano e starebbe sondando il terreno anche per eventuali sostituiti in modo da sopperire ad un'eventuale partenza del numero 16 rossonero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra i candidati ci sarebbe Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza avrebbe una valutazioni di circa 20 milioni di euro anche se Galliani nega qualsiasi trattativa.

Concorrenza di Inter e Juventus per Di Gregorio

Il Milan non sarebbe però l'unica squadra sulle tracce dell'estremo difensore biancorosso. Le sue prestazioni, decisamente positive, hanno attirato l'attenzione di diversi club della massima serie. Su tutte ci sarebbero anche Inter e Juventus che avrebbero iniziato a fare alcuni ragionamenti per il futuro. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi in fase di mercato.