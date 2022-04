Milan, il piano di Investcorp: progetto decennale per riportare il club ad altissimi livelli

Spagnole irraggiungibili, servirà costanza ad alto livello e tempo per crescere



La Gazzetta dello Sport di oggi traccia un primo disegno su quello che sarà il progetto di Investcorp, fondo in procinto di acquistare il Milan da Elliott, col closing fissato entro la fine del mese. Invertendo la tendenza rispetto agli ultimi acquisti del fondo del Bahrain, è previsto un progetto di 10 anni per riportare i rossoneri ai livelli che ben conosciamo: per farlo, scrive la rosea, servirà un budget più ampio di quello impiegato dalla attuale proprietà per il mercato (in media 60-70 milioni annui, al netto delle cessioni), ma anche del tempo in più: essere competitivi anche a livello internazionale e alzare un trofeo in tempi relativamente brevi non basta, per mantenersi su certi standard occorrono anni di lavoro e soprattutto di continuità.

Se la spesa per assicurarsi il Diavolo sarà di 1,1 miliardi come da “prezzo” trattato negli uffici di Londra, il guadagno dovrà crescere ulteriormente e contribuire all’espansione del fondo. E' evidente che per portare il Milan al livello delle big del calcio mondiale servirà costanza e tempo: nell’ultima classifica delle squadre più ricche stilata da Forbes, relativa al 2021, in testa ci sono il Barcellona, con un valore di 4,76 miliardi di dollari, poi il Real Madrid (4,75) e il Bayern Monaco (4,215).