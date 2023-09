Milan in ansia, Deschamps conferma il ko di Giroud: "Distorsione alla caviglia"

La conferma sul ko dell'attaccante del Milan, arriva direttamente da Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia

"Giroud ha avuto una distorsione alla caviglia, sentiva troppo dolore per continuare, purtroppo". La conferma sul ko dell'attaccante del Milan, arriva direttamente da Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, che nell'intervallo della gara contro l'Irlanda ha fatto il punto ai microfoni di TF1.

Per Giroud - che ha chiesto la sostituzione al 25' dopo una botta subita nei primi 5 minuti di gioco - adesso si attendono ulteriori riscontri sulle condizioni: da una parte in ottica Francia, dall'altra in ottica Milan, atteso dal derby contro l'Inter alla ripresa del campionato.