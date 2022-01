Milan in difficoltà e sotto di un gol: all’intervallo Genoa avanti 1-0

Genoa a sorpresa in vantaggio a San Siro, ma risultato tutt'altro che bugiardo. Rossoneri in difficoltà e con la preoccupazione per Tomori, infortunatosi nel corso della partita. Leo Østigard porta in vantaggio il Grifone al 17' con uno splendido colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Batte Portanova dalla destra e trova il terzo tempo del norvegese che si trova libero dalla marcatura di Théo Hernandez e schiaccia in rete. Milan che fatica ad avvicinarsi all'area avversaria e di fatto Semper non compie parate. Al contrario è il Genoa a sfiorare il raddoppio con Portanova. Ekuban penetra in area rossonera e scarica all'indietro per l'ex Juve che, a due passi da Maignan, non riesce a trovare lo specchio della porta.