Milan in emergenza in attacco fino a ottobre: Rebic e Origi saltano il Napoli e non solo

Ante Rebic è alle prese con un'ernia discale, Divock Origi invece soffre ancora di infiammazioni saltuarie dopo la lesione di maggio (quand'era al Liverpool) ed è volato in Belgio per curarsi. Quando si rivedranno in campo? Secondo il Corriere dello Sport, Stefano Pioli conta di averli a disposizione per Chelsea-Milan del 5 ottobre o, al massimo, per la partita successiva contro la Juventus.