Milan, in settimana l'incontro con l'agente di Kessie: non c'è accordo sull'ingaggio

Nel corso di questa settimana è già previsto l'incontro chiave tra il Milan e Atangana, agente del centrocampista rossonero Franck Kessie. I rapporti sono sereni e dopo le parole di ieri del giocatore il clima è decisamente rilassato. Occorrerà comunque trovare la quadra tra la richiesta da 7 milioni e la proposta da 6. Il mediano vorrebbe un contratto in stile Ibrahimovic anche perché si sente un leader della squadra. Il problema però è che di questi tempi, ricchi contratti pluriennali non sono più contemplabili per nessuno e dunque Kessie dovrà dimostrare di amare la maglia come ha dichiarato, tramite i fatti e la firma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.