Milan in vantaggio sulla Roma all'intervallo: la sblocca un gran gol di Adli

Primo tempo molto piacevole a San Siro. Milan e Roma si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi: per ora decide il gol segnato da Yacine Adli al 10'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo molto piacevole a San Siro. Milan e Roma si affrontano a viso aperto, senza troppi tatticismi: per ora decide il gol segnato da Yacine Adli al 10'. La Roma approccia meglio, recuperando tanti palloni e costringendo il Milan a commettere diversi errori. La squadra giallorossa sembra più organizzata ma al primo affondo i rossoneri passano: scambio nello stretto al limite dell'area, Adli riceve in posizione centrale, effettua un dribbling e tira una rasoiata imprendibile per Svilar. Primo gol in Serie A per quello che a lungo è stato oggetto misterioso e che ora sta trovando molto spazio da regista arretrato.

I capitolini accusano il colpo, mentre i padroni di casa alzano l'intensità e provano a sfruttare il momento favorevole. Pulisic impegna Svilar, Theo Hernandez colpisce un palo clamoroso con un tiro-cross velenoso dalla linea di fondo. Gli ospiti si svegliano solo alla mezzora: imbucata di Cristante per Celik, che calcia in diagonale ma trova la grande risposta di Maignan. Poi è Paredes a provarci dalla distanza: l'argentino, con tanto spazio a disposizione, non trova nemmeno la porta. La partita si accende, con tanti capovolgimenti di fronte e potenziali occasioni. Il punteggio però non cambia: 1-0 all'intervallo.