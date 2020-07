Milan inarrestabile: vince ancora con 5 gol al Bologna

Show del Milan, manita a San Siro nell'anticipo del sabato. Un gol di Saelemaekers e uno di Calhanoglu regalano al Milan il vantaggio per 2-1 sul Bologna al termine del primo tempo della sfida del Meazza. Nella ripresa i rossoneri si scatenano e segnano ancora con Bennacer, Rebic e, nel finale, con Calabria. Per la squadra di Mihajlovic aveva segnato il 2-1 Tomiyasu. Da segnalare Ibra nervoso per una sostituzione: non è una novità.