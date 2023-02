Milan inesistente, Lautaro sblocca il derby: Inter avanti 1-0 al 45'

E l'1-0 su cui si chiude il primo tempo del derby della Madonnina sta persino stretto ai nerazzurri.

Il racconto del primo tempo. Schermaglie tra le curve, applausi per Skriniar: il derby inizia così. E con l'atteggiamento del Milan: primo, non prenderle. Origi si abbassa a schermare Calhanoglu, in avvio la palla ce l'ha quasi sempre l'Inter. E sfiora il vantaggio in almeno due occasioni, entrambe firmate Lautaro: nella prima Tatarusanu ci mette i guantoni, nella seconda ringrazia l'alito di vento che manda di poco fuori la zuccata del Toro. Al 14' proteste nerazzurre: Dzeko va a terra su contatto con Gabbia, nulla da segnalare per Massa. Il soliloquio nerazzurro, in ogni caso, procede a gonfie vele: al 29' altra occasione sempre di testa per Lautaro, evidentemente carico. È proprio il Toro, al minuto 35, a sbloccare la gara regalando all'Inter un vantaggio più che meritato: Calhanoglu batte il corner, l'argentino lascia Kjaer sul posto e batte Tatarusanu per l'1-0 su cui si chiude la prima frazione di gioco.