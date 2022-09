Milan, infortunio muscolare per Origi: salta la Sampdoria (ed il Napoli?)

Il Milan ha lasciato da poco la sede per raggiungere Genova, in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria a Marassi

Il Milan ha lasciato da poco la sede per raggiungere Genova, in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria a Marassi. I giocatori raggiungeranno il capoluogo ligure in treno, ma non ci sarà Divock Origi, rimasto a Milano a causa di un affaticamento muscolare. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore.