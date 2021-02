Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Rebic ed Eriksen titolari

Diramate le formazioni del derby di Milano, match numero 174 in campionato tra Milan e Inter, che dopo 10 anni torna ad essere una sfida scudetto. Stefano Pioli deve fare a meno di Bennacer: in regina con Kessie va Tonali. C’è Ibrahimovic dal primo minuto a guidare l’attacco, preferito come esterno offensivo di sinistra. Antonio Conte conferma il modulo con il doppio regista: Eriksen in coppia con Brozovic a centrocampo. Hakimi a destra, Perisic a sinistra; la Lukaku-Lautaro in attacco.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.