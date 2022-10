Milan-Juventus, formazioni ufficiali: panchina per De Ketelaere e Paredes

TuttoNapoli.net

Sono state rese note le formazioni ufficiali del 238° Milan-Juventus della storia del calcio: la Classica della Serie A vede diverse scelte sorprendenti da parte di Stefano Pioli, mentre l'undici di Allegri è in linea con le attese. Brahim Diaz e Gabbia sono le mosse più coraggiose da parte dell'allenatore campione d'Italia, che preferisce lo spagnolo al gioiello del mercato De Ketelaere e affianca l'italiano a Tomori in difesa, con Kalulu che si allarga a destra. Theo Hernandez, recuperato dopo l'infortunio patito prima della sosta per le Nazionali, veste la fascia di capitano e torna titolare nello schieramento a quattro davanti a Tatarusanu.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, McKennie, Gatti, Kean, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes, Fagioli.