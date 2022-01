Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Ibra guida l'attacco, De Ligt out

Ci siamo, a San Siro è tutto pronto per il big match di questa sera delle 20-45 fra Milan e Juventus. Fra i rossoneri tutto come previsto o quasi, con l'unica novità rispetto alle indicazioni è la presenza di Messias e non di Saelemaekers. Davanti c'è Zlatan Ibrahimovic. Nella Juventus qualche sorpresa in più: resta fuori De Ligt, al suo posto Rugani. A centrocampo spazio alla coppia centrale Bentancur-Locatelli con Dybala e Morata davanti. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Morata