Milan, Kalulu sfida il Napoli: "C'è fiducia, la stiamo preparando al meglio!"

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, ha rilasciato un'intervista a Milan TV. Queste le sue parole: "Mi sento più forte quest'anno, perché ho fatto più minuti e ho più esperienza; è più facile giocare così. Posso fare di più, ma sono sulla buona strada. Sono giovane e posso crescere sia sotto l'aspetto difensivo che offensivo. Lavoro, dunque, tanto in allenamento per essere il più forte possibile".

Come vi state preparando per la sfida contro il Napoli?

"Abbiamo tutta la settimana per preparare il Napoli ed è una cosa particolare. La prepariamo con fiducia e intensità, con lo staff e i compagni faremo il massimo per vincere le partite".