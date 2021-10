Milan-Kessie, rinnovo lontano: possibile addio già a gennaio per non perderlo a zero

Il quotidiano Tuttosport torna a parlare della trattativa per il rinnovo di Franck Kessie con il Milan, ribadendo una volta di più come le parti restino distanti e i margini per la firma siano oramai minimi. Una delle idee che sta prendendo piede all'interno della dirigenza rossonera è quella di vendere il giocatore già a gennaio, senza aspettare la naturale scadenza del contratto a giugno. Un modo per incassare qualcosa e non perderlo a zero come Donnarumma e Calhanoglu, anche se ovviamente la cifra non si avvicinerebbe neanche lontanamente a quel valore di circa 50 milioni che attualmente il giocatore ha. Nel caso in cui la scelta dovesse essere questa, comunque, sarebbe da considerare anche la scelta dello stesso Kessie che potrebbe dire no ad una cessione a metà stagione.