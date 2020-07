Milan, Kessié sfida il Napoli: "Il quinto posto per noi è possibile"

Franck Kessie, intervistato da SKY, ha parlato dell'obiettivo quinto posto, attualmente occupato dalla Roma, per il Milan: "Tutto è possibile, noi dobbiamo fare punti, punti, lottare fino alla fine. Chi entra in campo dalla panchina va a duemila, ancora di più di chi ha sostituito. È normale che quando arriva un allenatore devi capire cosa vuole, ho fatto fatica ma ora ci sta. Mi ha spiegato quel che devo fare. Con Gattuso giocavamo in un'altra maniera, avevo bisogno di un po' di tempo".