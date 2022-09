Milan, Kjaer: “Il Napoli sta facendo molto bene. Partita importante, ma non ancora decisiva”

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, è stato intervistato dal canale telematico rossonero

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, è stato intervistato dal canale telematico rossonero ed ha parlato, tra i tanti argomenti, anche del match di domenica sera contro il Napoli: "Il Napoli sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo. Più punti fai prima del Mondiale più hai grande vantaggio perché ci saranno una marea di partite. Se vai in difficoltà non ci sarà tempo per allenarsi, ma solo per giocare. Dobbiamo fare vedere al Napoli ed ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere. Non sarà facile, ma il Milan deve essere il Milan".