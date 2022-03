Milan, Kjaer sfida tutti: "Tornerò più forte dall'infortunio, la riabilitazione va bene"

Prosegue il lungo recupero dall’infortunio per Simon Kjaer, difensore del Milan. Intervistato dal portale danese Ekstra Bladet.

Prosegue il lungo recupero dall’infortunio per Simon Kjaer, difensore del Milan. Intervistato dal portale danese Ekstra Bladet, il calciatore ha raccontato così la sua riabilitazione: "Sono dove devo essere con il ginocchio. La riabilitazione sta andando bene. Sono molto felice e positivo per i progressi. Tornare sull'erba di Milanello è sempre una bella sensazione. Presto entrerò nella fase in cui il ginocchio mi permetterà di fare tutto e poi potrò davvero crescere fisicamente. Non dubito per un secondo che tornerò ancora più forte. Lavoro con tutto il corpo, ma il ginocchio determina il ritmo. Lavoro con mobilità: schiena, caviglie, fianchi, ginocchia, tutto. Quindi è così che scelgo di vederlo: un'opportunità per rafforzare il corpo.

Sugli allenamenti: "Ottengo il massimo da ogni singolo giorno, quindi tutto è costantemente ottimizzato. Poi mi muovo, ed è così che mi sento ora, che mi muovo. Mi dico: devo essere migliore oggi di ieri".