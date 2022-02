Milan, l'accusa di Pioli alla squadra: "Era da gestire, per chiuderla in 20 minuti prese ripartenze!"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il 2-2 in casa della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: “Ci siamo fregati da soli, volevamo chiudere la partita invece bisognava controllarla. Una volta andati in vantaggio bisognava essere più lucidi, palleggiare meglio e non rischiare i contropiedi. E’ una lezione che dobbiamo imparare. Abbiamo approcciato con precisione e intensità e dopo non dovevamo pensare di chiudere la gara in venti minuti ma gestire meglio e rimanere più compatti. Siamo stati troppo generosi, poi le gare si complicano ma è un peccato perché non abbiamo messo in campo la migliore prestazione”.

Meriti della Salernitana o demeriti Milan? “Le cose vanno di pari passo. Non abbiamo fatto una grande prestazione mentre la Salernitana ha fatto una partita generosa e d’impegno”.

Squadra non matura? “La squadra ha dimostrato di saper giocare meglio, oggi non siamo stati così precisi. Abbiamo sbagliato sia nell’ultimo passaggio che in difesa”.

Emozione di tornare qui a Salerno? “Sono passati 19 anni ma è un ricordo importante, bel ricordo dell’ambiente e della città”.

Leao e Theo? “Non credo sia stata la fascia sinistra il nostro punto debole stasera”.