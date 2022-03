Milan, l'attacco di Ibrahimovic: "Pallone d'Oro premio politico, vogliono Mr Perfetto"

Intervistato dalla Bild, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con la Bundesliga, dando anche il suo parere sul Pallone d'Oro

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla Bild, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con la Bundesliga, dando anche il suo parere sul Pallone d'Oro: "Sono sempre stato curioso riguardo la Bundesliga. C'è una squadra come il Bayern Monaco, sono un club incredibile. Ogni volta che ci ho giocato contro ho sempre potuto vedere i loro impianti, lo stadio, la loro organizzazione. La storia del club è impressionante".

"Il Pallone d'Oro? Questi sono premi politici. Vogliono "Mr Perfetto". Se parli e dici quello che pensi non li puoi ottenere. Facile darli a chi è "Mr Simpatico". A me non cambia nulla, non mi rende migliore o peggiore".