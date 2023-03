Milan, la difesa a tre non funziona più: Pioli potrebbe tornare al 4-2-3-1 contro il Napoli

Se per uscire dalla crisi di gennaio, il cambio di modulo è stato fondamentale, ora la sensazione è che la difesa a tre non funzioni più

Se per uscire dalla crisi di gennaio, il cambio di modulo è stato fondamentale, ora la sensazione è che la difesa a tre non funzioni più e quindi dopo la sosta per le nazionale è possibile che Stefano Pioli decida di tornare al 4-2-3-1, cioè il sistema di gioco con cui il Milan ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.