Milan, la risposta dei vertici arbitrali sul gol di Bennacer: "Giusto annullarlo"

L'opinione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali è 'ok all'annullamento', fermo restando che si tratta di un caso limite

Il gol di Bennacer annullato da Mariani, invitato alla on field review dal VAR Mazzoleni, fa discutere a livello di interpretazione del regolamento. La posizione di fuorigioco di Kalulu è effettivamente influente? L'opinione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali è 'ok all'annullamento', fermo restando che si tratta di un caso limite, come conferma la necessità di ricorrere a una revisione così lunga e accurata dell'episodio (tre minuti esatti). Ok annullare perché tra le linee guida consegnate da Rocchi ai suoi arbitri c'è quella, nel dubbio, di essere severi nei confronti degli attaccanti in fuorigioco nell'area piccola. Ma questa linea guida, di per sé, non basta. Per decidere se annullare o meno la rete si deve valutare l'effettiva influenza di Kalulu sulla capacità di parare di Handanovic. Lo scrive Sportmediaset.