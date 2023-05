Milan, la semifinale di Champions non basta a confermare la rosa: sarà rivoluzione in estate

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'estate del Milan avrà il sapore di rivoluzione per quanto riguarda la rosa rossonera, visto che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbero essere 10-11 giocatori in odore d'addio dopo la fine della stagione in corso.

Alcuni sono già certi, come quelli di Tatarusanu, Mirante e Dest, con quest'ultimo autore di una stagione pessima, che si concluderà con il ritorno al Barcellona. Verso l'addio anche Ibrahimovic, almeno per quanto riguarda il campo, e Bakayoko. Adli è stato bocciato da Pioli e dovrà trovarsi spazio altrove. Vranckx ha poche chance in più di Dest ma il destino sembra comunque l'addio. Ballo-Touré non verrà trattenuto in caso di offerte, un po' come per Rebic, ormai arrivato in fondo al proprio ciclo rossonero.

Messias viene apprezzato da tecnico e dirigenti ma non ha avuto la crescita che tutti speravano. Dovrebbe restare ma se dovessero arrivare altri esterni, è possibile immaginare un addio anticipato. Origi è in bilico e molto dipenderà dalle proposte, magari un prestito in Premier o una cessione in Turchia, potrebbero mettere d'accordo tutti.