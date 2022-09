Milan, la sosta è maledetta: Maignan va ko e sale l'ansia per Kjaer

Problemi per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato.

"Milan, sosta maledetta: Tonali rientra, Maignan ko e sale l'ansia per Kjaer" scrive Tuttosport. Problemi per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato. Maignan ko con la Francia: la lesione al polpaccio sarà valutata meglio nei prossimi giorni ma il portiere dovrebbe star fermo per 3 settimane, saltando così il Chelsea e la Juventus. Occhio poi a Kjaer. Oltre al portiere, infatti, è arrivata anche la notizia di un problema alla caviglia per Kjaer, uscito al 27' della ripresa della sfida di giovedì fra Croazia e Danimarca. Il difensore per ora resta in ritiro con la nazionale, ma le sue condizioni saranno monitorate con attenzione. Tonali ha lasciato il ritiro azzurro ed è tornato alla base: la speranza è averlo per la ripresa quando Pioli confida pure nel rientro di Rebic.